Новый вид деревьев назвали в честь известного актера

Недавно найденный вид деревьев, произрастающих только в Камеруне в заповеднике Эбо, назван Uvariopsis dicaprio.

Так научное сообщество отблагодарило актера Леонардо Ди Каприо за его активную позицию в защите от вырубки заповедника в Камеруне, сообщает CNN со ссылкой на исследование специалистов Королевских ботанических садов Кью в Лондоне и камерунского научного общества National Herbarium.

Это тропическое вечнозеленое дерево с желтыми цветами, оно находится на грани исчезновения, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что Ди Каприо нырнул в замерзшее озеро и вытащил оттуда двух хаски. Одна из хаски актера прыгнула в замерзшее озеро. Ди Каприо быстро нырнул следом и вытащил собаку на берег.

Однако вторая хаски также прыгнула в озеро. Ди Каприо уже не первый раз спасает кого-то из воды. В 2020 году актер спас мужчину, которому пришлось провести в открытом море 11 часов. Он выпал с борта круизного лайнера.