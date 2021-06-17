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Жизнь

Новоалтаец неожиданно украл кошелек у пенсионерки и убежал в неизвестном направлении

В Алтайском крае по горячим следам нашли похитителя кошелька с деньгами, напавшего на пожилую женщину, сообщает региональное МВД.

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата.
CC0

С жалобой в полицию обратилась пенсионерка из Новоалтайска — у женщины украли кошелек, в котором лежали 2,5 тыс. рублей.

«Возвращалась домой, к ней на улице неожиданно подошел мужчина, который выхватил у нее кошелек и скрылся в неизвестном направлении», — рассказали в ведомстве.

Полицейские опросили потерпевшую, возможных свидетелей и очевидцев — это помогло сразу установить личность злоумышленника.

По горячим следам задержали 43-летнего мужчину. По факту грабежа возбудили уголовное дело — до 4 лет лишения свободы.

Ранее житель Барнаула украл у супруги кочан капусты, тушку курицы и флягу. Вернуть удалось все, кроме курицы.

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