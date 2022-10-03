Новое число погибших в блокаду Ленинграда превысило официальную статистику

Более миллиона человек погибло в блокаду Ленинграда. Новые цифры превысили официальную статистику в полтора раза. Об этом сообщают РИА Новости .

Новые цифры объявил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник. Официальная статистика же говорит о 649 тыс. погибших.

Свежие данные были основаны на архивных и статистических документах. Согласно им, погибло более миллиона человек.

Ранее в суд был направлен иск с требованием признать блокаду геноцидом советского народа. Процесс начался в середине сентября.

Виктор Мельник надеется, что буду выявлены актуальные цифры по ущербу, нанесенному нацистами во время блокады. С их помощью можно будет дать правовую оценку действий европейских стран-союзников нацистской Германии, войска которых тоже участвовали в блокаде.