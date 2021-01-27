Блокадный Ленинград на черном поле. Как история эвакуированной на Алтай писательницы послужила толчком к созданию детского проекта

Во время Великой Отечественной войны из блокадного Ленинграда на Алтай прибыло больше 4 тыс. детей. В числе эвакуированных оказалась и семья Аделаиды Котовщиковой, детской писательницы и журналистки «Алтайской правды». Сейчас популяризаторством ее творчества занялись Центр развития детей и взрослых «Ракурс-Алтай» совместно с Алтайской краевой детский библиотекой им. Н. К. Крупской. Руководители проекта «Главная тема — дети: блокадный Ленинград — Алтай» рассказали altapress.ru, как можно познакомить детей с историей блокады с помощью игры и литературы.

Алтайские строчки в ленинградских рассказах

1942 год. Сотни и тысячи людей прибывают из обоженного бомбардировками Ленинграда в Алтайский край. 19 районов края неустанно принимают новоприбывших, испуганных и голодных. Среди них и семья Котовщиковых: Аделаида, ее сестра вместе с детьми и их мать Елизавета Ивановна. Позже воспоминания об алтайском крае найдут отражение в детских произведениях Аделаиды.

27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, продолжавшейся 872 дня.

Аделаида родилась в подмосковном городе в 1909 году. Через несколько лет семья переехала в Крым — воспоминания о нем также отображены в произведениях писательницы. Затем в 1927 году Котовщиковы отправились в Ленинград. Там уже во взрослом возрасте в годы войны Аделаида пережила первую зиму в условиях жесткой, голодной и холодной блокады. А в 1942 году семья была эвакуирована в Алтайский край.

Карточка Аделаиды Котовщиковой Предоставлено altapress.ru

В первый год на Алтае писательница работала счетоводом на заводе, а затем сестрой-хозяйкой в госпитале. В 1943 году она стала журналистом «Алтайской правды» и рассказывала о детях, отправленных во время эвакуации в детские дома. Тема детей стала ключевой в творчестве Котовщиковой. Аделаида писала книги для ребят всех возрастов: дошкольников и школьников, малышей и подростков. Поэтому неудивительно, что ее произведениями заинтересовались детские организации.

Несмотря на работу и сложившуюся жизнь на Алтае, после снятия блокады Ленинграда Аделаида вместе с семьей вернулась в родной город. Там она продолжила творить для детей.

По данным сайта алтайской краевой библиотеки им. Крупской, общий тираж ее произведений, вышедших в советское время, составил более 2,5 млн экземпляров.

Проект «Главная тема — дети: блокадный Ленинград — Алтай» Предоставлено altapress.ru

Работа в сжатые сроки

С писательницей руководителей проекта «Главная тема — дети: блокадный Ленинград — Алтай» Елену Свиридову и Людмилу Санкину познакомила журналист «Алтайской правды» Светлана Тирская. Она же автор статьи «Котовщикова. Алтайский след».

Елена Свиридова,

директор Центра развития детей и взрослых «Ракурс-Алтай»:

В тот же день, когда вышла статья, был объявлен прием заявок на конкурс Фонда президентских грантов. И Светлана предложила нам взять за основу проекта творчество Котовщиковой. Мы прочитали статью и буквально заразились этой темой. Аделаида Котовщикова оказалась очень интересным человеком. К тому же 18 ее книг мы нашли в краевой детской библиотеке им. Крупской.

Препятствием на пути к реализации проекта стал короткий срок. Елена Свиридова и Людмила Санкина боялись, что могут не успеть с задуманным. Но из-за пандемии коронавируса дату представления проектов перенесли, что дало дополнительное время для организаторов.

Проект «Главная тема — дети: блокадный Ленинград — Алтай» Предоставлено altapress.ru

Основой проекта стала повесть Аделаиды Котовщиковой «В большой семье». Она была выбрана неслучайно, так как рассказывает о блокаде Ленинграда. События произведения охватывают страшные дни взаперти стен города, время эвакуации и послевоенные годы. На их фоне офицер пытается найти своего сына, пропавшего во время эвакуации.

Елена Свиридова отмечает, что, несмотря на описанные ужасы блокады, читать произведение ребенку очень легко. «У писательницы очень хороший язык! Он очень близок и понятен детям, так как у ребят и советского времени, и нынешнего поколения есть одни и те же взаимоотношения со сверстниками, общие проблемы», — рассказывают руководители проекта.

Елена Свиридова,

директор Центра развития детей и взрослых «Ракурс-Алтай»:

Аделаида Котовщикова почти не писала про собственною жизнь, но привносила жизненный опыт в свои произведения. Так в повести «В большой семье» рассказывается о блокаде Ленинграда и эвакуации главных героев на Алтай. Интерес вызывает и повесть «Даша и ее дети» в книге «Старинные часы». Ее главная героиня с двумя детьми была эвакуирована в Алтайский край во время блокады, первое время работала на льняном заводе, а затем перебралась в город и стала корреспондентом. Мы полагаем, что это произведение автобиографично.

Елена Свиридова , директор Центра развития детей и взрослых «Ракурс-Алтай» Предоставлено altapress.ru

Непростая тема игровым языком

Алтайская краевая библиотека им. Крупской и Центр развития детей и взрослых «Ракурс-Алтай» проделали огромную работу. Организаторы занялись переизданием повести «В большой семье» и выпустили 1000 экземпляров.

Совместно с Алтайской краевой специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих произведение было переведено в аудиоформат для детей с ограниченными возможностями. Предисловие к книге озвучил ученик 6 класса Григорий Бирюков, а голос повести подарила заслуженная артистка Алтайского края Галина Зорина. Всего было сделано 100 копий.

Но самой трудоемкой частью работы стала настольная игра. «На сегодняшний день актуально привнесение игрового аспекта в познавательную деятельность. В игровой форме как ребенку, так и взрослому намного легче воспринимать информацию. Поэтому мы решили познакомить детей с историей блокадного Ленинграда с помощью такой игры», — объясняет Елена.

Проект «Главная тема — дети: блокадный Ленинград — Алтай» Предоставлено altapress.ru

Настольная игра требует от участников не только знания исторических событий Великой Отечественной войны, но и повести «В большой семье». Елена Свиридова и Людмила Санкина предложили лично опробовать игру в действии.

Передо мной два поля — красное и черное. Каждое разделено на несколько сегментов, подписанных словами на военную тематику. К полю приложен небольшой мешочек соответствующего цвета. Из него Людмила достает карточки с вопросами и даже целыми головоломками. Их нужно соотнести со словом, указанным на поле.

Первой мне попалась карточка с короткой фразой: «Великая Отечественная война». Тут же я нашла на красном поле сегмент с двумя знакомыми роковыми датами: 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года. Когда карточка оказалась на нужном месте лицевой стороной вниз, я увидела, что на обратной ее стороне изображен кусочек картины. Так, правильно ответив на все вопросы одного поля, игрок может собрать большую иллюстрацию.

Проект «Главная тема — дети: блокадный Ленинград — Алтай» Предоставлено altapress.ru

Следующий вопрос был уже посложнее. В руки мне попала карточка, которую сперва нельзя было прочесть — все слова были написаны задом наперед. «Не волнуйтесь, все сначала теряются, — улыбнулась Людмила. — Но видели бы вы, как легко с этой головоломкой справляются дети. Они быстро разгадывают ее и находят нужный ответ.»

Новая карточка была и вовсе без букв — вместо них был изображен QR-код. «Нынешние дети часто пользуются различными гаджетами, поэтому мы решили объединить современную технику с нашей настольной игрой», — объяснила Елена. При сканировании QR-кода телефон выдал короткое видео, подготовленное библиотекой, где шел рассказ о жизни ленинградцев во время блокады. После его просмотра не осталось сомнений, где должна лежать выпавшая карточка.

Проект «Главная тема — дети: блокадный Ленинград — Алтай» Предоставлено altapress.ru

Ночи на кухне и занятая типография

Елена и Людмила с улыбкой рассказывают о проекте «Главная тема — дети: блокадный Ленинград — Алтай», вспоминают время работы над ним. Планы руководителей проекта воплощались по вечерам дома, буквально на кухне, после основной работы. В рабочий процесс были вовлечены не только детские организации, но и родственники, друзья, близкие.

Людмила Санкина,

директор Алтайской краевой детский библиотекой им. Н. К. Крупской:

Я бы не сказала, что работать над проектом было морально тяжело или изматывающе. Наоборот, этот процесс был настолько интересным и захватывающим, что сейчас, к завершению работы, становится даже грустно. Хочется еще немного что-то сделать или добавить.

Людмила Санкина , директор Алтайской краевой детский библиотекой им. Н. К. Крупской Предоставлено altapress.ru

Не обошлось и без некоторых трудностей. Время создания новых экземпляров книги «В большой семье» пришлось на Новый год, поэтому типография была сильно загружена.

На презентацию проекта руководители планировали пригласить председателя Алтайской краевой общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Светлану Ерыгину, которая узнав о проекте, очень воодушевилась, однако прийти на мероприятие не смогла по причине здоровья.

Сейчас в планах руководителей — разослать тираж книги «В большой семье» в муниципальные библиотеки Алтайского края. Также в качестве подарка к некоторым из них будет отправлена настольная игра.