Новое здание барнаульской поликлиники № 14 строят с опережением графика

Стоимость данного объекта составляет 1,2 миллиарда рублей, которые выделены из регионального бюджета. Общая площадь здания превышает 15 тысяч квадратных метров.
Окончание строительства запланировано на декабрь 2022 года. При этом возведение поликлиники ведется с опережением графика.
Сейчас подрядчик выполняет кладку стен, монтаж окон и инженерных сетей. До конца 2020 года запланировано выполнение части внутренней отделки, после чего начнется монтаж технологического оборудования.
Новая поликлиника рассчитана на 42 терапевтических участка. Работа над укомплектованием штата поликлиники ведется уже сейчас.
Напомним, что поликлиника № 14 попала в центр внимания общественности после того как там чудесным образом «исчезла» очередь из пациентов во время визита губернатора Виктора Томенко.