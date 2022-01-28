Нового начальника алтайской ФСБ представили подчиненным

Нового главу УФСБ по Алтайскому краю Романа Плотникова представили личному составу ведомства. Также с ним встретился губернатор Виктор Томенко, сообщили в пресс-центре краевого правительства.

Возглавлявший ведомство с 2016 года Юрий Мороз ушел на новое место службы. Куда — не поясняется.

В правительстве также не рассказали подробностей встречи главы региона с новым начальником ФСБ.

Роман Плотников родился в 1976 году в Кунгуре Пермской области, окончил Пермский государственный технический университет. Начал службу в органах безопасности в 2000 году.

До приезда в Алтайский край занимал руководящие должности в территориальных органах безопасности Пермского края, Вологодской и Калининградской областей, Республики Алтай (с марта 2019 года).

Ветеран боевых действий.

Среди многочисленных государственных и ведомственных наград — медаль Суворова.