Новогоднее настроение «раздадут» барнаульские парки на выходных

Получить новогоднее настроение барнаульцы могут уже 24 декабря в городских парках, сообщает пресс-центр Барнаула.

«Изумрудный» парк

В 15:00 24 декабря в парке откроется долгожданная новогодняя аллея. Ее уже украшают гирляндами, зимними фигурками, елочками. Также в этот день в «Изумрудном» можно будет сфотографироваться с настоящими хаски и кроликами.

Кстати, Дед Мороз тоже придет на праздник.

В алтайской резиденции Деда Мороза. Анна Зайкова , altapress.ru

«Центральный» парк

Здесь помимо Деда мороза будет еще и Снегурочка. С собой они привезут подарки, веселые игры, танцы, новогоднее настроение и зажгут елочку. Праздник начнется в 16:00.

Также в парке можно будет купить новогодние сувениры ручной работы, продегустировать безалкогольный глинтвейн и напиток, сваренный на основе алтайской облепихи и апельсина.

Глинтвейн. Spisnytlev. no

«Юбилейный» парк

В 12:00 у «Штаба белки» посетители смогут развесить кормушки для птиц и белочек. А после этого барнаульцев ожидает праздник с Дедом Морозом.

Ранее мы рассказывали, куда сходить, где поучаствовать и что посмотреть под Новый год в Барнауле.