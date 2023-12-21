Новогодние обряды и традиционные костюмы. Как прошел алтайский этнокультурный форум - фоторепортаж

Разбрасывание зерен и песни
Как отметила Светлана Ляшенко, заведующая отделом в Доме народного творчества, который выступил организатором, на форуме постарались собрать как можно большей народностей Алтайского края. И основная его цель – сохранение традиций.
Главной темой форума стали обряды и традиции празднования Нового года и Рождества алтайских народов.
На круглом столе в Доме народного творчества Оксана Мамонтова, кандидат исторических наук, рассказала о традициях коренных народов и переселенцев Алтайского края. Так, у них было принято проводить предрождественские праздники за уборкой дома, скоблением (чисткой) полов, подбелкой печей и прочим наведением порядка. Блюда тоже готовили заранее, потому что во время Святок любая работа была запрещена. А главным условием для всех членов семьи, вне зависимости от возраста, было соблюдение поста.
А Ольга Щербакова, кандидат педагогических наук и профессор АлтГИК, рассказала про святочные обходы дворов в этнокультурной среде старожилов и поздних российских переселенцев Алтая. Они ходили по дворам и занимались «посеваниями» — разбрасыванием зерен по дому, в основном пшеницу, которую после скармливали курам. А вместе с тем распевали короткие припевки и поздравительные тексты.
Зимние матрешки и дефиле
В фойе концертного зала «Сибирь» проходила выставка разнонародных новогодних атрибутов. Там устраивали мастер-класс по созданию собственной елочки и новогодних игрушек, а мастера из разных районов показали свои работы. Например, вырезанных из дерева и раскрашенных жителей села, которые сами двигаются при раскачивании маятника. Показали даже целый комплекс из таких игрушек – посетители выставки удивлялись и отмечали, что видят такое впервые.
А после прошло дефиле: моделей нарядили в традиционные одежды телеутов, казахов, мордвы, кумандинцев, старообрядцев и других народов, проживающих в Алтайском крае. И рассказали об их особенностях: какие наряды было принято надевать на свадьбу, что означали платки, воротнички и прочее.
На площадке алтайского Дома народного творчества также открылась и до 18 февраля будет работать выставка «Алтай новогодний». 215 экспонатов из разных районов предоставил краевой «Город мастеров».
Среди работ — инсталляция «Елка с игрушками на всю жизнь», стеклянные шары, матрешки с зимним орнаментом, рождественские ангелы, снежинки из рогоза, изделия гончарные и из бересты, роспись по ткани, валяние из шерсти, бисероплетение и многое другое.
До самого февраля для посетителей будут проводиться тематические мастер-классы. Вход свободный. 1 и 2 января выставка будет на выходных.