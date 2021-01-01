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Жизнь

Россияне верят, что в 2021 году удастся победить коронавирус

Россияне уверены в том, что 2021 год будет лучше ушедшего 2020-го, такие результаты показал опрос ВЦИОМ (всероссийский центр изучения общественного мнения).

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В том, что наступивший год сложится лучше, уверены 42% опрошенных. Лишь 16% участников опроса заявили, что смотрят на 2021 год с пессимизмом, а 35% уверены в том, что ничего не изменится.

Главные положительные ожидания жителей России связаны с тем, что в 2021 году удастся победить коронавирусную инфекцию (21%). Также в список самых популярных ответов попали такие ожидания, как выход из кризиса, рост зарплаты, повышение пенсии, снижении цен на продукты питания.

Любопытно, что практически те же самые возможные события оказались и в списке негативных ожиданий — распространение коронавируса, рост цен и инфляция, общий бардак в стране.

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