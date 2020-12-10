Новогодние подарки для школьников уехали в районы Алтайского края. Что внутри?

Кондитерская фабрика «Алтай» начала отгружать губернаторские новогодние подарки для школьников в районы края. В общей сложности здесь произвели 111 тонн сладостей и фасовали их круглосуточно с 1 ноября.

В новогодний подарок вошли хиты прошлых сезонов: «Мечталки» с воздушным рисом, «Одуванчик», «Невидимка», «Нежное облачко», «Резеда», желейные конфетки со вкусами арбуза, клубники, лесных ягод, абрикоса и другие.

Есть и новинки текущего года: батончик «Двойная радость» с черным печеньем и белой карамелью, батончик «БиОкей» с черникой и цельными злаками, желейные конфеты со вкусом вишни, батончик Candy Nut с арахисом, изюмом и карамелью.

Всего в подарке 38 конфет 25 наименований и пять батончиков. Его вес составляет, как и в прошлом году, 800 граммов.

300 работников кондитерской фабрики «Алтай» были заняты в производстве и упаковке новогодних подарков, они работали в четыре смены круглосуточно.

Дополнительно к основной массе подарков на кондитерской фабрике сделали 135 наборов для детей, больных целиакией. Вся продукция безглютеновая — помадные и желейные сорта конфет, суфле. В этом подарке 39 наименований сладостей 8 наименований.

Подарок проверяли во внешнем испытательном лабораторном центре, в сладостях нет не только глютена, но и его следов.

Губернаторские подарки школьникам. Анна Зайкова.

Сколько истратили сырья: 42,5 тонны сахара 13,4 тонны молочных продуктов 19,8 тонны какао-продуктов 3,9 тонны арахиса 7,5 тонны муки.

Губернаторские подарки школьникам. Анна Зайкова.

«Все сырье прошло контроль качества и безопасности, говорит руководитель службы гарантии качества фабрики Елена Маркова. — В последнее время мы ввели контроль по показателю „подлинность продукта“. Не секрет, что на рынке много фальсификата, а мы хотим обезопасить наших потребителей. Продукцию проверяет и наша лаборатория, и внешние исследовательские центры».

Губернаторский подарок традиционно включает в себя и познавательный, не сладкий компонент — в этот раз в коробку вложили настольную игру-бродилку, основанные на исторических фактах о Барнауле, а также картинки с QR-кодами, воспользовавшись которыми можно почитать много интересного о памятниках истории и архитектуры.

«Надеемся, что это станет поводом собраться всей семьей и познавательно провести время на каникулах», — отметила заместитель министра образования Алтайского края Галина Синицина.

Губернаторские подарки школьникам. Анна Зайкова.

Подарки получат все школьники с 1 по 4 класс, дети из малообеспеченных семей, учащиеся коррекционных школ и других краевых учреждений.

Впервые в этом году губернаторским подарком порадуют еще и детей медиков, работающих с коронавирусными больными, — 2800 наборов.

Поскольку все губернаторские елки отменили в связи с пандемией, министерство образования готовит большую краевую онлайн-елку.

Сейчас, по словам Галины Синициной, разрабатывают сценарий. К торжеству могут присоединиться все школы региона. А губернаторские подарки в этом году будут вручать в скромной школьной обстановке на классных часах в конце года.