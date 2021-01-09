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Жизнь

Новогодний российский фильм собрал в прокате миллиард рублей

Фильм «Последний богатырь: Корень зла» собрал один миллиард рублей в прокате. Известно, что около 61 миллиона рублей зрители потратили на предварительную покупку билетов, пишет Центральная служба новостей.

Постер "Последний богатырь".
Постер "Последний богатырь".
СС0.

Как сообщается на онлайн-ресурсе Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, продолжение картины «Последний богатырь», вышедшей в прокат в 2017 году, собрало более одного миллиарда рублей только за первые пять дней проката.

Для периода пандемии инфекции COVID-19 показатели фильма «Последний богатырь: Корень зла» оказались рекордными. Уточняется, что с момента открытия кинотеатров в августе 2020 года этот проект стал первым, кому удалось преодолеть миллиардную отметку.

Ранее лидерство было закреплено за картиной Кристофера Нолана «Довод» — ее кассовые сборы составили 964 миллиона рублей.

Сиквел «Последнего богатыря» повторил успех ленты «Т-34»: в 2019 году она собрала один миллиард рублей на шестой день проката при том условии, что работа кинотеатров не была ограничена.

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