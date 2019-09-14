Новолетие 2019: почему церковь празднует новый год в сентябре

Церковное новолетие 2019: история и традиции
В 312 году Константин Великий, византийский император, установил празднование нового года 1 сентября. В 6 веке традиция вошла в церковную жизнь.
На Русь традиция отмечать церковное новолетие в сентябре пришла из Византии. Но даже после принятия христианства в народе долго не было единой даты встречи нового года.
С 1492 года на Руси его начали отмечать 1 сентября как церковно-государственный праздник.
На 1 января гражданский новый год перенес Петр I с 1700 года, сообщает «Православие и мир». А церковное новолетие так и осталось 1 сентября (14 сентября по новому стилю).
Год в православной традиции завершает праздник Успения Богородицы. Следующий ежегодный праздничный «цикл» начнется с Рождества Богородицы.
Известно, что на Руси в 17 веке в день новолетия царь, бояре и другие жители Москвы совершали дела милосердия: одевали и кормили нищих, посещали заключенных. Простой народ в день новолетия одаривали гостинцами.