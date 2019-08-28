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Жизнь

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что нельзя делать в праздник

В 2019 году православная церковь празднует Успение Пресвятой Богородицы 28 августа. Это один из важнейших церковных праздников. Перед ним верующие две неделя строго постятся. Рассказываем, в чем суть праздника и что нельзя делать на Успение Богородицы 2019.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Успение Пресвятой Богородицы 2019

Праздник 28 августа посвящен воспоминанию о кончине Богородицы — Девы Марии, матери Иисуса Христа. Слово «успение» означает «смерть».

Согласно церковному преданию, смерть Богородицы была праведной. Она простилась с апостолами и почила. А после погребения тело Девы Марии пропало из гроба. Христиане верят, что Богоматерь вознесена на небо.

Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы
СС0

Успению Пресвятой Богородицы предшествует Успенский пост, который длится две недели, с 14 по 27 августа.

Если Успение выпадает на постный день — среду или пятницу — то желательно отказаться от мясной, молочной пищи и яиц, но можно есть рыбу. Если праздник 28 августа приходится на другие дни недели, то ограничений в еде нет.

В народном сознании церковные традиции Успения смешались с обычаями земледельцев. В это время крестьяне работали на уборке урожая. Восточные славяне приурочили к Успения праздник жатвы — «Обжинки». Еще этот день называли «Госпожинки» или «Госпожин день»: название отражает народное почитание Богородицы, пишет журнал «Фома».

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Успение Богородицы: что нельзя делать в праздник

Успение Пресвятой Богородицы (28 августа) в 2019 выпадает на среду. Это постный день: нельзя есть яйца, мясные и молочные продукты (но в честь праздника разрешается рыба).

Других особых церковных запретов, связанных с праздником Успения Богородицы, нет. Нежелательно ругаться, ссориться с окружающими. Также не стоит злоупотреблять алкоголем (как и в другой православный праздник).

Церковь советует в праздник Успения Богородицы не увлекаться различными поверьями. Например, примета, что если 28 августа натрешь ногу, то привлечешь неприятности — суеверие.

Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом. Православная церковь относится к этим занятиям негативно, вне зависимости от праздников и дней недели.

Распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, шить, делать уборку. Это не так. Но если есть возможность, в праздник Успение Пресвятой Богородицы нужно сходить в храм на богослужение и помолиться.

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