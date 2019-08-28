Успение Пресвятой Богородицы 2019: что нельзя делать в праздник

В 2019 году православная церковь празднует Успение Пресвятой Богородицы 28 августа. Это один из важнейших церковных праздников. Перед ним верующие две неделя строго постятся. Рассказываем, в чем суть праздника и что нельзя делать на Успение Богородицы 2019.

Успение Пресвятой Богородицы 2019

Праздник 28 августа посвящен воспоминанию о кончине Богородицы — Девы Марии, матери Иисуса Христа. Слово «успение» означает «смерть».

Согласно церковному преданию, смерть Богородицы была праведной. Она простилась с апостолами и почила. А после погребения тело Девы Марии пропало из гроба. Христиане верят, что Богоматерь вознесена на небо.

Успение Пресвятой Богородицы СС0

Успению Пресвятой Богородицы предшествует Успенский пост, который длится две недели, с 14 по 27 августа.

Если Успение выпадает на постный день — среду или пятницу — то желательно отказаться от мясной, молочной пищи и яиц, но можно есть рыбу. Если праздник 28 августа приходится на другие дни недели, то ограничений в еде нет.

В народном сознании церковные традиции Успения смешались с обычаями земледельцев. В это время крестьяне работали на уборке урожая. Восточные славяне приурочили к Успения праздник жатвы — «Обжинки». Еще этот день называли «Госпожинки» или «Госпожин день»: название отражает народное почитание Богородицы, пишет журнал «Фома».

Церковь. Храм. Православие СС0

Успение Богородицы: что нельзя делать в праздник

Успение Пресвятой Богородицы (28 августа) в 2019 выпадает на среду. Это постный день: нельзя есть яйца, мясные и молочные продукты (но в честь праздника разрешается рыба).

Других особых церковных запретов, связанных с праздником Успения Богородицы, нет. Нежелательно ругаться, ссориться с окружающими. Также не стоит злоупотреблять алкоголем (как и в другой православный праздник).

Церковь советует в праздник Успения Богородицы не увлекаться различными поверьями. Например, примета, что если 28 августа натрешь ногу, то привлечешь неприятности — суеверие.

Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом. Православная церковь относится к этим занятиям негативно, вне зависимости от праздников и дней недели.

Распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, шить, делать уборку. Это не так. Но если есть возможность, в праздник Успение Пресвятой Богородицы нужно сходить в храм на богослужение и помолиться.