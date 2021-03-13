Новосибирец пригласил на свадьбу Путина, Путин приехать не смог. Но молодым вручили подарок

Как поясняет издание, Николай Хворостяной — выпускник новосибирского детского дома. Из-за отсутствия прописки он не мог устроиться на работу, и обратился со своей проблемой на «прямую линию» Путина.
Тогда молодому человеку решили помочь активисты Общероссийского народного фронта, и семью новосибирца взяли «под опеку». Николаю оперативно помогли оформить документы и встать в очередь на жилье.
После этого Николай встал на биржу труда и смог купить обручальное кольцо для своей девушки. На свадьбу парень пригласил Владимира Путина, но тот не приехал. Однако ОНФ сделал молодоженам подарок: путевку в Сочи на двоих.
Ранее в одно из сел Алтайского края нашли фельдшера только с помощью Путина и ОНФ.