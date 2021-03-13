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Жизнь

Новосибирец пригласил на свадьбу Путина, Путин приехать не смог. Но молодым вручили подарок

Житель Новосибирской области Николай Хворостяной, который однажды обратился на «прямую линию» президента и получил помощь, пригласил Владимира Путина на свою свадьбу. Церемония состоялась 11 марта, но глава государства приехать не смог, пишет «Московский Комсомолец». Зато молодожены получили подарок от ОНФ.

Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com

Как поясняет издание, Николай Хворостяной — выпускник новосибирского детского дома. Из-за отсутствия прописки он не мог устроиться на работу, и обратился со своей проблемой на «прямую линию» Путина.

Тогда молодому человеку решили помочь активисты Общероссийского народного фронта, и семью новосибирца взяли «под опеку». Николаю оперативно помогли оформить документы и встать в очередь на жилье.

После этого Николай встал на биржу труда и смог купить обручальное кольцо для своей девушки. На свадьбу парень пригласил Владимира Путина, но тот не приехал. Однако ОНФ сделал молодоженам подарок: путевку в Сочи на двоих.

Ранее в одно из сел Алтайского края нашли фельдшера только с помощью Путина и ОНФ.

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