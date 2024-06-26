Новосибирск затопило и накрыло градом. Фото и видео

От грома постоянно ревели автомобильные сигнализации. Град бил по дорогам, машинам, людям, грядкам, крышам теплиц.
Тем временем в одном из районов Алтайского края столбик термометра превысил 50 градусов.
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На Новосибирск вечером 25 июня обрушились сильный ветер и ливень. Улицы моментально затопило, деревья повалило. Новосибирцы поделились кадрами разбушевавшейся стихии в паблике «Инцидент Новосибирск»
От грома постоянно ревели автомобильные сигнализации. Град бил по дорогам, машинам, людям, грядкам, крышам теплиц.
Тем временем в одном из районов Алтайского края столбик термометра превысил 50 градусов.
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