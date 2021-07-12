Новосибирская чиновница похитила у сельских школ 11 млн рублей

Работницу Центра бухгалтерского и информационного обеспечения Черепановского района обвинили в «особо крупном мошенничестве».
«В 2013—2019 годах бухгалтер, исполняя взятые по договорам обслуживания образовательных организаций обязанности, формировала ведомости и вносила недостоверные сведения в реестры на выплату заработной платы. Начисление зарплаты осуществлялось на неработающих (несуществующих) в учреждениях лиц», — рассказали в ведомстве.
Таким образом удалось похитить почти 11 млн рублей, принадлежащих трем сельским школам.
Деньги женщина обналичивала в банкоматах и тратила на собственные нужды.
Ранее в Иркутской области чиновница сколотила команду опекунш и похитила у детей-сирот 25 млн рублей.