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Жизнь

Новосибирская чиновница похитила у сельских школ 11 млн рублей

В Новосибирской области бухгалтера муниципального учреждения будут судить за хищение почти 11 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Долги. Деньги.
Долги. Деньги.
altapress.ru

Работницу Центра бухгалтерского и информационного обеспечения Черепановского района обвинили в «особо крупном мошенничестве».

«В 2013—2019 годах бухгалтер, исполняя взятые по договорам обслуживания образовательных организаций обязанности, формировала ведомости и вносила недостоверные сведения в реестры на выплату заработной платы. Начисление зарплаты осуществлялось на неработающих (несуществующих) в учреждениях лиц», — рассказали в ведомстве.

Таким образом удалось похитить почти 11 млн рублей, принадлежащих трем сельским школам.

Деньги женщина обналичивала в банкоматах и тратила на собственные нужды.

Ранее в Иркутской области чиновница сколотила команду опекунш и похитила у детей-сирот 25 млн рублей.

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