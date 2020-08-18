Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 августа 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Новосибирская фирма по-хитрому обналичивала маткапитал и на процентах заработала 15 млн рублей

В Новосибирской области руководителей и сотрудников маленькой компании обвинили в незаконном обналичивании материнского капитала, сообщает региональное МВД.

Материнский капитал.
Материнский капитал.
Из открытых источников.

В «мошенничестве при получении выплат» обвинили гендиректора компании и шестерых сотрудников — они организовавали схему через микрофинансовые организации.

Махинаторы при помощи рекламы и листовок находили людей, желающих обналичить маткапитал. Их уверяли в абсолютной законности, однако за услуги просили примерно половину суммы.

«Граждане должны были приобрести через финансовую организацию земельный участок якобы для индивидуального жилищного строительства. Клиентам продавали заведомо неликвидные земельные участки по цене 140−170 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

После этого покупатель заключал фиктивный договор займа с одной из подконтрольных микрофинансовых организаций на строительство жилья.

Проект дома под землей с солнечным отоплением.
Проект дома под землей с солнечным отоплением.
planeta.ru. Герман Беляков.

В Пенсионный фонд относили документы — необходимые, но содержащие ложные сведения. В итоге маткапитал перечисляли на счет организации.

Далее деньги обналичивали через те же микрофинансовые компании и делили между владельцем маткапитала и организаторами схемы.

«Строительство жилья при этом не осуществлялось, а участки выкупались организацией у клиентов, но уже по гораздо более низкой цене, как правило, не превышающей 40 тысяч рублей», — пояснили в МВД судьбу участков.

В общем такая схема принесла более 15 млн рублей. Двух участников из числа руководителей заключили под стражу, пятеро находятся под подпиской о невыезде.

Ранее жительница Томской области подделала справку о рождении двойни и получила маткапитал, при этом даже не рожала.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость