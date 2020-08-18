Новосибирская фирма по-хитрому обналичивала маткапитал и на процентах заработала 15 млн рублей

В Новосибирской области руководителей и сотрудников маленькой компании обвинили в незаконном обналичивании материнского капитала, сообщает региональное МВД.

В «мошенничестве при получении выплат» обвинили гендиректора компании и шестерых сотрудников — они организовавали схему через микрофинансовые организации.

Махинаторы при помощи рекламы и листовок находили людей, желающих обналичить маткапитал. Их уверяли в абсолютной законности, однако за услуги просили примерно половину суммы.

«Граждане должны были приобрести через финансовую организацию земельный участок якобы для индивидуального жилищного строительства. Клиентам продавали заведомо неликвидные земельные участки по цене 140−170 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

После этого покупатель заключал фиктивный договор займа с одной из подконтрольных микрофинансовых организаций на строительство жилья.

Проект дома под землей с солнечным отоплением. planeta.ru. Герман Беляков.

В Пенсионный фонд относили документы — необходимые, но содержащие ложные сведения. В итоге маткапитал перечисляли на счет организации.

Далее деньги обналичивали через те же микрофинансовые компании и делили между владельцем маткапитала и организаторами схемы.

«Строительство жилья при этом не осуществлялось, а участки выкупались организацией у клиентов, но уже по гораздо более низкой цене, как правило, не превышающей 40 тысяч рублей», — пояснили в МВД судьбу участков.

В общем такая схема принесла более 15 млн рублей. Двух участников из числа руководителей заключили под стражу, пятеро находятся под подпиской о невыезде.

Ранее жительница Томской области подделала справку о рождении двойни и получила маткапитал, при этом даже не рожала.