Сибирячка подделала справку о рождении двойни и получила маткапитал

В Томской области осудили 21-летнюю девушку, которая решила получить материнский капитал при этом не выполнив необходимые условия для получения, сообщает региональная прокуратура.

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Томичкуобвинили в «мошенничестве при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных сведений <…> в крупном размере».

В ходе расследования дела выяснилось, что в октябре 2016 года «мать» договорилась с третьим лицом о совместном незаконном получении и обналичивании средств маткапитала.

«При помощи полученных поддельных справок о рождении у нее двойни подсудимая получила свидетельства о рождении детей, которые вместе с соучастником представила в пенсионный орган с заявлением о выдаче сертификата», — рассказали в ведомстве.

Через месяц при посредничестве соучастника подсудимая подписала фиктивный договор купли-продажи квартиры якобы для улучшения жилищных условий детей.

На основании этих документов на ее банковский счет перечислили средства маткапитала в размере 427 тыс. рублей.

Примечательно, что девушка совершила это преступление в период условного осуждения за незаконный сбыт наркотиков. А к моменту рассмотрения уголовного дела по маткапиталу уже отбывала наказание, поскольку вновь попалась на наркотиках.

Суд приговорил подсудимую к 5 годам лишения своды в исправительной колонии общего режима. Дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.