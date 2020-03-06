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Жизнь

Сибирячка подделала справку о рождении двойни и получила маткапитал

В Томской области осудили 21-летнюю девушку, которая решила получить материнский капитал при этом не выполнив необходимые условия для получения, сообщает региональная прокуратура.

Как купить жилье на материнский капитал.
Как купить жилье на материнский капитал.
архив ООО"Финанс Гарант"

Томичкуобвинили в «мошенничестве при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных сведений <…> в крупном размере».

В ходе расследования дела выяснилось, что в октябре 2016 года «мать» договорилась с третьим лицом о совместном незаконном получении и обналичивании средств маткапитала.

«При помощи полученных поддельных справок о рождении у нее двойни подсудимая получила свидетельства о рождении детей, которые вместе с соучастником представила в пенсионный орган с заявлением о выдаче сертификата», — рассказали в ведомстве.

Через месяц при посредничестве соучастника подсудимая подписала фиктивный договор купли-продажи квартиры якобы для улучшения жилищных условий детей.

На основании этих документов на ее банковский счет перечислили средства маткапитала в размере 427 тыс. рублей.

Примечательно, что девушка совершила это преступление в период условного осуждения за незаконный сбыт наркотиков. А к моменту рассмотрения уголовного дела по маткапиталу уже отбывала наказание, поскольку вновь попалась на наркотиках.

Суд приговорил подсудимую к 5 годам лишения своды в исправительной колонии общего режима. Дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.

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