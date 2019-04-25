Новосибирская область возглавила список регионов по упоминаемости за рубежом

Чаще всех регионов России зарубежные СМИ в 2018 году писали о Новосибирской области, следует из данных аналитического агентства «Смыслография». Также в тройке лидеров Сахалинская области и Краснодарский край. Оба Алтая оказались в самом хвосте списка субъектов.