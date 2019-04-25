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Жизнь

Новосибирская область возглавила список регионов по упоминаемости за рубежом

Чаще всех регионов России зарубежные СМИ в 2018 году писали о Новосибирской области, следует из данных аналитического агентства «Смыслография». Также в тройке лидеров Сахалинская области и Краснодарский край. Оба Алтая оказались в самом хвосте списка субъектов.

Иностранная пресса.
Иностранная пресса.
pixabay.com

Авторы исследования проанализировали топ-100 ключевых англоязычных медиа. Общий балл означает оценку региона как по количеству его упоминаний, так и по доле положительных публикаций.

Так, Новосибирская область набрала 157 баллов. Иностранцев интересовали новости хоккейного клуба «Сибирь», открытие заводов российской компании «Русагро» и немецкого концерна «Ekosem-Agrar», а также победа Руслана Устинова из Новосибирска во Всемирном конкурсе на знание китайского языка для иностранных студентов.

Алтайский край в списке занял 78 позицию из 84 (35 баллов, -4 строчки за год).

Республика Алтай наравне с Кабардино-Балкарской Республикой замкнули рейтинг с баллом 10.

Эксперты отмечают, что впервые за время выпуска рейтинга половина списка топ-10 — регионы Дальнего Востока, Сибири и Урала.

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