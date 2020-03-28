Новосибирская типография начинает выпуск антисептика по рецептам ВОЗ

Новосибирская типография Atmosfera готовится получить сертификат на производство антисептика и начать его выпуск на следующей неделе, сообщает DK.RU.

Владелица типографии Atmosfera Екатерина Неклюдова рассказала «изданию, что решила исправлять проблему дефицита антисептиков своими силами. Запуск производства — логичное решение при наличии у типографии большей части необходимого сырья.

В состав антисептиков входят этиловый спирт и дистиллированная вода. Все это Atmosfera закупала и раньше для своего основного производства, поэтому у типографии есть постоянные проверенные поставщики и запас сырья. Небольшие инвестиции потребовались в новое оборудование, однако это не глобальные затраты, отмечает Екатерина Неклюдова.

В планах компании производить примерно 100 литров антисептика в день. Реализовывать его будут в тарах объемом в 0,1 и 0,5 л и, возможно, появятся и литровые. Выпуск налажен на время пандемии, но руководство типографии не исключает возможности продолжения производства, если сможет договориться о сбыте с торговыми сетями и магазинами.

Помимо этого, типография получит от своего постоянного поставщика — производителя футболок — многоразовые марлевые маски. Их будут продавать в наборах с антисептиками для оптовых покупателей.

На следующей неделе Atmosfera получит сертификат и начнет производить антисептик по рецептуре Всемирной Организации Здравоохранения.