Новосибирский гарнизонный военный суд признал двух представителей армии России виновными в мошенничествах с причинением значительного ущерба, сообщает « Сибирь.Реалии ».

Под уголовное дело папали экс-командир батальона обеспечения учебного процесса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) Александр Федоров и старший лейтенант Роман Манаев.

«Они взяли у отчисленного студента два айфона якобы за восстановление в училище», — рассказали в суде.

Выяснилось, что в 2016 году на медобследовании Федоров обнаружил у абитуриента татуировки и назвал это препятствием для поступления.

Манаев пообещал помочь с поступлением за 200 тыс. рублей — деньги военные разделили между собой, при этом они не могли повлиять на результаты поступления.

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В 2017 году военные потребовали от отчисленного студента два iPhone X в обмен на восстановление в училище — эту сумму взятки оценили в 182 тыс. рублей. Однако и эти «подарки» не могли повлиять на восстановление студента.

Федоров признал вину и заключил досудебное соглашение — обвинение требовало для него 2,5 года колонии. Однако суд учел его службу в Сирии и двух малолетних детей — назначили 1 год условно и штраф в 100 тыс. рублей.

Манаеву также назначили условный срок и штраф — 1,5 года и 130 тыс. рублей.

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