Новосибирские рыбаки собирают улов для кормления барнаульских пеликанов

В Новосибирске объявили сбор рыбы для кудрявых пеликанов, найденных на Алтае, пишет «КП — Новосибирск». В городском Центре реабилитации диких животных призывают рыбаков поделиться уловом. Рыбу планируют переправить в Барнаул 12 ноября.

Этих птиц, занесенных в Красную книгу, обнаружили под Алейском: они летели на зимовку, но заблудились и остались на Алтае. Птиц поймали активисты-зоозащитники и даже нашли место для их зимовки. А вот еще трех пеликанов, замеченных в другом районе, так и не нашли.

Кроме того, один кудрявый пеликан, летевший, скорее всего с этой же стаей, остался в Кемеровской области. Его также поймали зоозащитники и, по словам Алисы Богомоловой, пресс-секретаря новосибирского Центра реабилитации диких животных, эту птицу также переправят в Алтайский край.

По словам активистов, каждый пеликан съедает по 2 килограмма рыбы в день, так что прокормить птиц центру в Барнауле будет непросто. Поэтому и на Алтае и в Новосибирске зоозащитники обращаются за помощью, призывая приносить рыбу.

Алиса Богомолова,

пресс-секретарь новосибирского Центра реабилитации диких животных:

Если вы у вас есть лишний улов, мы были бы счастливы его принять. У нас есть шанс передать в грядущий понедельник в Барнаул рыбу для птиц! Пеликаны вам этого не забудут!

В Барнауле можно передавать помощь в организацию помощи диким животным «Ноев ковчег», а в Новосибирске, позвонив по телефону 8−913−375−21−11.