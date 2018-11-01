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Жизнь
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Редкие кудрявые пеликаны останутся на зимовку в Алтайском крае

Молодые кудрявые пеликаны, «приводнившиеся» в Алейском районе Алтайского края, окружены пристальным вниманием экологов, орнитологов, защитников животного мира.

Пеликаны под Алейском.
Пеликаны под Алейском.
Алексей Эбель

Погода испортилась, и шансов продолжить перелет все меньше.

Краснокнижники находятся под охраной местного охотинспектора и общественников, которые постоянно наблюдают за состоянием и поведением птиц.

«Привыкают к местным рыбакам, которые в шутку сетуют, что пеликаны ловчее их таскают карасей из речушки. Подпускают людей уже метров на 5, пока народ адекватно относится. Есть некоторые опасения по поводу собак: рядом деревенская свалка, там свора постоянно пасётся. Но пеликаны садятся на ночёвку на другом берегу», — рапссказал орнитолог Алексей Эбель на своей странице в Facebook.

Зимовка

Сейчас решается вопрос организации зимовки пеликанов на Алтае. Весной их планируется выпустить в заказнике «Пеликаний» Бурлинского района. Маршруты перелета этих птиц и гнездование связаны с территорией Алтайского края, поэтому вполне вазможно, что, окрепнув за зиму, они прибьются к стае опытных сородичей и вернутся в естественную среду обитания.

Минприроды Алтайского края, совместно с орнитологом Алексеем Эбелем, предпринимает попытки безопасного отлова птиц для перемещения к месту передержки.

Подобное часто происходит в конце октября. Ранее altapress.ru сообщал, как на Алтае спасают обессиленных фламинго, отбившихся от стаи.

Кузбасские вести

Между тем в соседнем регионе — Кемеровской области — также обнаружили редкого кудрявого пеликана. Сейчас птица находится в кемеровском центре помощи диким и экзотическим животным, пишет city-n.ru.

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