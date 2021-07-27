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Жизнь

Новосибирские сыроделы хотели нажиться на известном алтайском бренде «Брюкке»

Новосибирскую фирму «Болтовский маслосыркомбинат» оштрафовали за использование алтайского бренда «Брюкке», сообщила пресс-служба УФАС по Новосибирской области.

Сыры.
Сыры.
Дмитрий Лямзин

«Болтовский маслосыркомбинат» печатал на своих упаковках с сыром товарный знак бренда «(Б)Рюкке» без надлежащего разрешения на то правообладателя.

Логотип состоял из двух фигур дугообразной формы красного и синего цветов, которые были расположены в виде буквы «Б». Словесный элемент дополняло буквенное обозначение темно-красной подводкой.

За недобросовестную конкуренцию новосибирской компании выписали штраф в 50 тыс. рублей.

Ранее ​барнаульская компания сплагиатила легендарную вьетнамскую «звездочку».

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