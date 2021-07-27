Новосибирские сыроделы хотели нажиться на известном алтайском бренде «Брюкке»

«Болтовский маслосыркомбинат» печатал на своих упаковках с сыром товарный знак бренда «(Б)Рюкке» без надлежащего разрешения на то правообладателя.
Логотип состоял из двух фигур дугообразной формы красного и синего цветов, которые были расположены в виде буквы «Б». Словесный элемент дополняло буквенное обозначение темно-красной подводкой.
За недобросовестную конкуренцию новосибирской компании выписали штраф в 50 тыс. рублей.
Ранее барнаульская компания сплагиатила легендарную вьетнамскую «звездочку».