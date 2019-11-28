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Новый год-2020

Новосибирские власти потерпели фиаско в поиске монтажника гирлянд для своих «обкомовских дач»

Конкурс на украшение загородной резиденции новосибирского правительства новогодними гирляндами за 1,1 млн рублей признан несостоявшимся.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
СС0

Единственная заявка, поданная на конкурс об украшении загородной резиденции новосибирского правительства гирляндами, признана несоответствующей условиям.

Протокол

Светодиодные элементы, которые предложил потенциальный подрядчик, выдерживают температуру воздуха только до -30, а не до -35 градусов, сказано в протоколе на сайте госзакупок.

Сравнение

Областные власти заказали украшение так называемых «обкомовских дач» за 1,1 млн рублей — это оказалось в 10 раз дороже, чем иллюминация на здании мэрии в центре Новосибирска.

Подрядчику нужно было повесить 480 метров «светодиодной бахромы» на ели и фронтоны зданий. Еще 50 метров планировали смонтировать «по низам елей», также установить пять прожекторов для подсветки деревьев, а на столбы закрепить световые элементы в виде звезды, пишет Тайга.инфо.

Заявка

Заявку на участие в конкурсе подавал индивидуальный предприниматель Евгений Балобанов. Ему, по данным Rusprofile, принадлежит ООО «БКС», которое вешало гирлянду на здание новосибирского правительства в 2018 году, потом сняло ее и должно вновь повесить в 2019-м.

Новый год. Новогодняя елка.
Новый год. Новогодняя елка.
СС0

За это компании заплатили более 5,5 млн рублей. По данным сайта госзакупок, он также выиграл конкурс на украшение здания заксобрания — за 1,8 млн рублей.

Режимный объект

Монтаж иллюминации в загородной резиденции заказана в соответствие с ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сообщил управляющий делами губернатора Вадим Бобырь.

Он добавил, что жителей региона не будут свободно пускать на территорию «обкомовских дач» в период новогодних праздников.

Данная территория предназначена для официальных встреч губернатора и правительства Новосибирской области. Пропуск на территорию осуществляется согласно инструкции организации пропускного режима.

Новый конкурс на украшение загородной резиденции чиновников пока не объявлен. Ранее для «обкомовских дача» заказали ледяную горку и каток площадью 400 кв. метров.

Новый год. Новогодняя елка.
Новый год. Новогодняя елка.
СС0

С приветом от Деда Мороза

В 2018 году здание правительства Новосибирской области впервые с 1970-х украсили к Новому году.

Губернатор Андрей Травников говорил журналистам, что это поручил сделать он. До переезда в Новосибирск Андрей Травников был мэром Вологды. К слову, в Великом Устюге Вологодской области находится официальная резиденция Деда Мороза.

Между тем, в Кемерово установили новогоднюю ель за 18 млн рублей.

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