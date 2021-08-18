Новосибирский борец с ЛГБТ унизил «представителей», хотя и сам порой надевает лифчик

Новосибирец облил «желтой жидкостью» посетителей торгового центра, заподозрив их в принадлежности к ЛГБТ, а после сам стал объектом для шуток, сообщают « Плохие новости ».

Нападение на посетителей ТЦ в Новосибирске.

Инцидент произошел в ТЦ «Аура». Молодой человек посчитал чересчур подозрительными нескольких человек с разноцветными и длинными волосами.

«Я иду обливать представителей ЛГБТ жидкостью, которую производит человеческий организм», — сказал на видео новосибирец в черной защитной маске и панаме.

Парень показал пластиковый стаканчик с жидкостью, которую выплеснул на сидящих за столиком посетителей.



Видео с «нападением» появилось в сети. Возможно, молодой человек сам опубликовал кадры своей проделки, только вот реакция получилась для него неожиданная.

Возмущенные местные жители быстро вычислили героя ролика и нашли его страницы в соцсетях. Новосибирцу пришлось поспешно удалять аккаунты.

«Удаляя свои страницы в соцсетях, забыл напрочь про Instagram. Странные у него фото для борца с ЛГБТ», — отмечает издание.

К примеру, на фотографиях молодой человек с маленькими голубенькими бабочками на лице, или с накрашенными ногтями, или надевает вещи традиционно женского гардероба.

Ранее в Новосибирске толпа в масках, выкрикивая лозунги, избила 17-летнего подростка с разноцветными волосами.