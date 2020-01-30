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Жизнь

Новосибирский депутат пожаловался в прокуратуру на рэпера Элджея

Новосибирский депутат-коммунист Сергей Сухоруков обратился в прокуратуру с требованием запретить 8 марта концерт рэпера Элджея в местном Экспоцентре, пишет «Тайга-инфо».

Рэпер Элджей.
Рэпер Элджей.
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В своем обращении в прокуратуру зампред комиссии горсовета по соцполитике и образованию заявил, что «содержание текстов этого исполнителя не соответствует нормам морали и нравственности».

Он также подчеркнул, что помимо употребления психотропных веществ и алкоголя песни рэпера направляют на распущенность и жестокость.

«Тексты пропагандируют употребление психотропных веществ и алкоголя, суицидальное поведение, распущенность, жестокость и все это с обильным содержанием нецензурной лексики», — написал депутат.

Настя Ивлеева и Элджей
Настя Ивлеева и Элджей
www.instagram.com/_agentgirl_/

Напомним, концерт рэпера просили отменить и в 2019 году. Тогда с таким заявлением выступил православный активист из Бердска Иван Квасницкий, который до этого прославился жалобой на концерт группировки «Ленинград».

Также жаловались на рекламу этого концерта в новосибирское УФАС. После проверки ведомство отметило, что «в содержании песен исполнителя содержится нецензурная брань; пропаганда алкоголя, наркотических средств; побуждение к совершению противоправных действий, способных причинить вред здоровью и развитию детей, а также прочая информация, являющаяся запрещенной для распространения среди детей».

Элджей — уроженец Новосибирска. Издание The Bell назвало его самым высокооплачиваемым молодым исполнителем 2018 года из всех, чьи концерты отменяли власти. По данным издания, он заработал 53 млн рублей.

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