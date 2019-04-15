Новосибирский фотограф снял редкий кадр полета МКС перед Солнцем

Транзит МКС длился меньше секунды. Запечатлеть момент можно только рассчитав время и место максимально точно. Скорость съемки составила 128 кадров в секунду.
Транзит МКС по солнечному диску.
Алексей Поляков / instagram.com/nsk365
«Поймать такую „муху“ за такой короткий временной отрезок весьма не просто», — написал астрофотограф.
Алексей Поляков публикует в Instagram снимки планет, туманностей, затмений и других космических явлений. Для съемки он использует телескоп.
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