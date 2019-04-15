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Жизнь

Новосибирский фотограф снял редкий кадр полета МКС перед Солнцем

Фотограф Алексей Поляков из Новосибирска сделал фото прохождения Международной космической станции по солнечному диску. Фото и короткое видео он опубликовал в Instagram.

Телескоп.
Телескоп.
Алексей Поляков / instagram.com/nsk365

Транзит МКС длился меньше секунды. Запечатлеть момент можно только рассчитав время и место максимально точно. Скорость съемки составила 128 кадров в секунду.

Транзит МКС по солнечному диску.
Транзит МКС по солнечному диску.
Алексей Поляков / instagram.com/nsk365

«Поймать такую „муху“ за такой короткий временной отрезок весьма не просто», — написал астрофотограф.

Алексей Поляков публикует в Instagram снимки планет, туманностей, затмений и других космических явлений. Для съемки он использует телескоп.

Ранее ученые Европейской южной обсерватории представили первые фотографии горизонта событий черной дыры.

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