Новосибирский фотограф снял редкий кадр полета МКС перед Солнцем

Фотограф Алексей Поляков из Новосибирска сделал фото прохождения Международной космической станции по солнечному диску. Фото и короткое видео он опубликовал в Instagram.

Транзит МКС длился меньше секунды. Запечатлеть момент можно только рассчитав время и место максимально точно. Скорость съемки составила 128 кадров в секунду.

Транзит МКС по солнечному диску. Алексей Поляков / instagram.com/nsk365

«Поймать такую „муху“ за такой короткий временной отрезок весьма не просто», — написал астрофотограф.

Алексей Поляков публикует в Instagram снимки планет, туманностей, затмений и других космических явлений. Для съемки он использует телескоп.

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