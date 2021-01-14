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Жизнь

Новосибирский минздрав объяснил занижение в четыре раза смертей от ковида

В Новосибирской области число умерших от ковида, зафиксированное в Росстате за ноябрь, оказалось в четыре раза выше, чем у оперштаба, сообщает НГС.

Коронавирус.
Коронавирус.
Pixabay.com

Росстат сообщил, что в ноябре больше 650 новосибирцев умерли от COVID-19. При этом, по данным оперштаба, с 1 ноября по 30 ноября скончались 153 человека.

В новосибирском минздраве пояснили, что данные о смертности, в том числе опубликованные Росстатом, не являются окончательными и могут быть скорректированы.

В ведомстве также уточнили, что полная информация за 2020 год появится только во втором квартале 2021 года.

«Основная причина смерти устанавливается на основании сопоставления результатов обнаруженной патолого-анатомической картины, клинической картины, а также результатов лабораторно-инструментального обследования пациента, в том числе гистологического. Срок выдачи окончательного патолого-анатомического заключения составляет до 30 дней, в некоторых случаях — до 45 дней», — отметили в минздраве.

Ранее алтайский оперштаб сообщил, что в регионе почти миллион человек обследовали на коронавирус.

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