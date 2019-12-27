Новосибирцам в почтовые ящики подкидывают странные тесты

Жители Новосибирска находят в почтовых ящиках сайентологические листовки, предлагающие пройти тест на наличие в организме токсинов. Об этом сообщает ndn.info.

Кроме того, новосибирцам предлагают купить книгу основателя сайентологии. Так сибиряков вовлекают в практику «детоксикации» — «очищения», распространенную в сайентологической среде и предполагающую очищение от токсинов для дальнейшего духовного роста.

«В России в практике здравоохранения запрещены пропаганда и использование методов детоксикации, вытекающих из учения Рона Хаббарда, — заявили в новосибирской митрополии. — Даже либеральными и предельно толерантными западными юристами сайентология характеризуется как «преступная организация по отмыванию денег».

Некоторые книги основателя сайентологии включены в Федеральный список экстремистских материалов, размещенный на официальном сайте Министерства юстиции РФ.