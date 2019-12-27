Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 декабря -24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Новосибирцам в почтовые ящики подкидывают странные тесты

Жители Новосибирска находят в почтовых ящиках сайентологические листовки, предлагающие пройти тест на наличие в организме токсинов. Об этом сообщает ndn.info.

Подъезд.
Подъезд.
Анна Зайкова

Кроме того, новосибирцам предлагают купить книгу основателя сайентологии. Так сибиряков вовлекают в практику «детоксикации» — «очищения», распространенную в сайентологической среде и предполагающую очищение от токсинов для дальнейшего духовного роста.

«В России в практике здравоохранения запрещены пропаганда и использование методов детоксикации, вытекающих из учения Рона Хаббарда, — заявили в новосибирской митрополии. — Даже либеральными и предельно толерантными западными юристами сайентология характеризуется как «преступная организация по отмыванию денег».

Некоторые книги основателя сайентологии включены в Федеральный список экстремистских материалов, размещенный на официальном сайте Министерства юстиции РФ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость