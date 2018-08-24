Сибиряков напугал шум боевых самолетов

Вечером 23 августа над Новосибирском летали военные самолеты. Многие жители, испугавшись шума военной авиационной техники, звонили в экстренные службы — узнать, что произошло. Также стало известно, что три гражданских лайнера, летевших из Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи, не смогли приземлиться в Толмачево и совершили посадку в барнаульском аэропорту.

Ближе к полуночи стала известна причина, по которой многие жители жаловались на шум и наблюдали военные самолеты.

Около 30 единиц авиатехники Центрального военного округа (ЦВО) переброшены на учения «Восток-2018», говорится в сообщении Минобороны.

Экипажи самолетов преодолели более 4 тысяч километров и совершили несколько дозаправок на аэродромах в Новосибирской области (Толмачево) и Красноярском крае (Емельяново).

«Бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и штурмовики Су-25 из Челябинской области, Пермского и Красноярского краев перебазированы на оперативные аэродромы Восточного военного округа для участия в маневрах „Восток-2018“. В общей сложности около 30 единиц авиатехники», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Истребители и бомбардировщики заходили на посадку в «Толмачево» практически каждые пять минут. Параллельно начались задержки обычных рейсов.

Гражданские лайнеры, уже подлетающие к Толмачево, на время дозаправок военной авиатехники направили на запасные аэродромы — в Барнаул и Кемерово.

Споттинг в аэропорту Барнаула. Алексей Мартышкин.

В барнаульском аэропорту имени Г.С. Титова, в частности, приземлились самолеты S7 Airlines № 3336 (Санкт-Петербург — Новосибирк) и 179 (Москва — Новосибирск). А также «сочинский рейс». Вылет в аэропорт назначения гражданских лайнеров состоялся после дозаправки военных самолетов в Толмачево. Так, в Кемерове пассажиры ждали отправки рейса к месту назначения порядка трех часов.

«Лисья гончая» помешала взлету Airbus

Ранее сообщалось, что 22 августа истребитель МиГ-31 помешал взлету пассажирского Airbus в Перми. Пассажирский Airbus авиакомпании «Аэрофлот» и истребитель-перехватчик МиГ-31 одновременно оказались на одной взлетно-посадочной полосе в пермском аэропорту Большое Савино.

Airbus пришлось прервать разбег по взлетно-посадочной полосе. На борту пассажирского самолета находился 151 человек. В итоге рейс SU1395 Пермь — Москва вылетел с трехчасовой задержкой.