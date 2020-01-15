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Жизнь

Новость о пропавшей Соне дошла до Алтайского края. Официальное заявление МВД

Жителям Алтайского края стали приходить сообщения о якобы найденной пятилетней девочке Соне. Информация распространяется через соцсети и мессенджеры. В ГУ МВД по Алтайскому краю заявили, что эта новость — фейк.

WhatsApp.
WhatsApp.
pixabay.com

В органы внутренних дел края не поступало никаких заявлений об обнаружении кем-либо или о пропаже пятилетнего ребенка, сообщили в полиции.

«Обращаемся ко всем гражданам, кто пересылает подобные материалы, прежде чем это делать, необходимо получить достоверную информацию из проверенных официальных источников», — заявили в МВД.

Ранее сообщалось, что жителям Новосибирска в социальных сетях рассылают сообщение о потерявшейся девочке, которую нашли на площади, с просьбой максимально распространить информацию.

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