Новость о пропавшей Соне дошла до Алтайского края. Официальное заявление МВД

Жителям Алтайского края стали приходить сообщения о якобы найденной пятилетней девочке Соне. Информация распространяется через соцсети и мессенджеры. В ГУ МВД по Алтайскому краю заявили , что эта новость — фейк.

В органы внутренних дел края не поступало никаких заявлений об обнаружении кем-либо или о пропаже пятилетнего ребенка, сообщили в полиции.

«Обращаемся ко всем гражданам, кто пересылает подобные материалы, прежде чем это делать, необходимо получить достоверную информацию из проверенных официальных источников», — заявили в МВД.

Ранее сообщалось, что жителям Новосибирска в социальных сетях рассылают сообщение о потерявшейся девочке, которую нашли на площади, с просьбой максимально распространить информацию.