Новую льготу для пенсионеров предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести в России новую льготу для пенсионеров, которая позволит им приобретать два билета в год на поезда дальнего следования по сниженной цене, пишет RT .

В настоящее время некоторые категории граждан уже имеют право на льготные билеты, однако пенсионеры к ним пока не относятся, пояснил депутат.

Между тем многие пожилые россияне вынуждены тратить крупные суммы, чтобы иметь возможность посетить родственников, которые проживают в других регионах, а зачастую даже в других федеральных округах, пишет Lenta.ru.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность включения граждан пенсионного возраста в число льготников, а именно предоставить им право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50% на любые даты при наличии билетов», — призвал депутат.

Письмо политик направил на имя главы Минтранса Виталия Савельева.