3 июля
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Жизнь

Новую систему расчета МРОТ предложили ввести с 2025 года

Минтруд предложил рассчитывать МРОТ по новой методике. Об этом пишет РБК.

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

Ведомство хочет с 2025 года изменить методику расчета показатели в зависимости от медианной зарплаты, которую рассчитывает Росстат.

В 2022 году этот показатель составил около 40 тыс. рублей. Министерство предлагает увеличить соотношение МРОТ и медианной зарплаты более чем на 14%.

По нынешней методике МРОТ составляет 42% от медианной зарплаты за прошлый год, по будущей схеме этот показатель вырастет до 48% или больше. Со следующего года МРОТ увеличат на 18,5%.

Ранее МРОТ проиндексировали дополнительно на 10%.

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