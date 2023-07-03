Новую систему расчета МРОТ предложили ввести с 2025 года

Минтруд предложил рассчитывать МРОТ по новой методике. Об этом пишет РБК.

Ведомство хочет с 2025 года изменить методику расчета показатели в зависимости от медианной зарплаты, которую рассчитывает Росстат.

В 2022 году этот показатель составил около 40 тыс. рублей. Министерство предлагает увеличить соотношение МРОТ и медианной зарплаты более чем на 14%.

По нынешней методике МРОТ составляет 42% от медианной зарплаты за прошлый год, по будущей схеме этот показатель вырастет до 48% или больше. Со следующего года МРОТ увеличат на 18,5%.

Ранее МРОТ проиндексировали дополнительно на 10%.