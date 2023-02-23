МРОТ проиндексируют дополнительно на 10%. Подробности

Об этом заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин.

По его словам, стабилизировалась ситуация на рынке труда, безработица снизилась. К запланированному с 1 января 2024 года МРОТ будет проиндексирован еще на 10%.

В целом МРОТ проиндексируют на 18,5%. И показатель составит 19 242 рублей, указывает Газета.Ru.

Накануне послания Федеральному собранию глава государства предложил с 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5% до 19 242 рублей.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года проиндексируют МРОТ до 19 тыс. рублей. Глава государства напомнил, что в 2022 году МРОТ повышали дважды — в сумме почти на 20%. Проиндексировали его и в начала 2023 года — на 6,3%.