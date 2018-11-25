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День Богини Марены: почему 25 ноября приходят зима и болезни

Древние славяне верили, что богиня зимы Марена приносит морозы, смерть и болезни. Почему в этот день было принято ходить на болота и радоваться обновлениям — в материале altapress.ru

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

25 ноября — День богини Марены. Считается, что вместе с ней приходят снег и холод — природа попадает в руки Зимы.

Несмотря на то, что Марена беспощадна ко всему живому, она же символизирует обновление. Без смерти не бывает возрождения. Ведь после зимы наступает долгожданная весна, природа оживает. К тому же, пока природа во власти Марены, Богиня судьбы и плодородия Макошь отдыхает.

В этот праздник у славян было не принято разжигать костры, приносить жертвы и петь песни. Но обязательным для славян считался поход на болото. Они тушили горящие головни в не замерзшей болотной трясине. Так народ показывал, что не боятся Богиню Марену. В её День принято употреблять в пищу оладьи, морковь, репу и кисель.

Правит Богиня до 1 марта. В этот день — последний праздник духов смерти перед приходом весны. Грозная и могучая Мара-Марена уступает свое место для Бога солнца, весны и тепла, Ярилы. Марена хорошо известна взрослым и детям — до сих пор существует традиция сжигать чучело на маленницу. Марена и есть та соломенная Богиня, которую принято «прогонять» весной.

Похолодание в Алтайском крае

Синоптики предупреждают — погода ухудшится. 25 ноября в Алтайском крае ожидается штормовое предупреждение. Скорость ветра достигнет 23 м/с. С этого дня специалисты обещают понижение температуры. Уже в начале декабря ночью столбики термометров будут достигать отметок в -30 градусов.

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