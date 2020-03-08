Нулевая видимость: из-за метелей на алтайских трассах стало максимально опасно

Из-за ухудшения погоды и метелей на трассе Рубцовск — Барнаул практически нулевая видимость, рассказывает в своем Instagram сообщество go_barnaul .

Есть информация об авариях на трассе. На кадрах автобус движется по дороге «на ощупь».

Как сообщают в соцсетях, такая же ситуация и на других дорогах региона.

Напомним, ранее алтайское МЧС предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются 8 и 9 марта.

«Усиление ветра до 10−15 м/с, местами порывами до 22 м/с. На дорогах сильная гололедица», — отметили в ведомстве.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, предупредили в МЧС .