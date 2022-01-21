Есть ли будущее за 2 тысячи рублей? Что предсказывают барнаульские нумерологи и сколько за это берут

Корреспондент altapress.ru проверил на себе, что могут рассказать нумерологи только по имени и дате рождения, и узнал, чем будущее за 6 тыс. рублей отличается от будущего за 2 тыс. рублей.

Недетское увлечение

Татьяна Соломонова в подростковые годы увлекалась не легкими девчачьими романами, а книгами по астрологии и хиромантии. Потом зачитывалась литературой по психологии. В 16 лет познакомилась с нумерологией и с тех пор не расставалась. Ее «родство» с этим течением длится уже более 20 лет.

Справка Эзотерика — учение о скрытой мистической сути всех людей и объектов мира. Нумерология — эзотерическая концепция, согласно которой числа определяют нашу жизнь. Ее последователи используют числа, скрытые в дате рождения и имени человека, чтобы определить его характер и предсказать будущее.

Татьяна Соломонова,

нумеролог:

Я могу назвать себя самоучкой. Только в последние три года начала вкладываться в обучение от мастеров. Оно, кстати, недешевое. Помимо этого, продолжаю изучать психологию и коучинг, тета-хилинг и руны. Все эти направления помогают узнать человека и решить его проблемы.

Нумеролог Татьяна Соломонова. Предоставлено altapress.ru.

Эксперт объясняет, что в нумерологии существует несколько методов расчета. Для того чтобы использовать какой-либо, любителю достаточно иметь под рукой калькулятор.

Женщина признается, что долгое время работала только со знакомыми — набиралась опыта.

Татьяна Соломонова,

нумеролог:

Я не думала зарабатывать на этом. Но наступил момент, когда-либо идешь своей дорогой, либо предаешь себе. Я не предала. Потому что невозможно не выбрать делом жизни ту тему, в которой «варишься» много лет.

Нумеролог Татьяна Соломонова. Предоставлено altapress.ru.

Тогда нумеролог создала аккаунт в Instagram, стала рассказывать о том, что знает. Пришли первые клиенты-незнакомцы.

Без волнения не обошлось, несмотря на годы «варки» в эзотерическом котле. «Я все время думала, верно ли сделала расчеты, правильные ли слова подобрала на консультации», — говорит Татьяна.

Только спустя время героиня смогла рассказать о своей профессии семье.

Татьяна Соломонова,

нумеролог:

Часто бывает так, что родные — главные скептики в нашей жизни. Хотя любят и желают лучшего. У меня ровно такая история. От одних я слышала: «Да это все чушь, кто тебе поверит» или «Тебе просто повезло, это ненадолго». А от других: «Молодец, продолжай!» и «Давай, круто!» В конце концов, думаю, мне удалось доказать семье, что моя работа достойна уважения.

Нумеролог Татьяна Соломонова. Предоставлено altapress.ru.

Со временем женщина разработала собственную методику под названием «Структурная нумерология».

Татьяна Соломонова,

нумеролог:

В разные периоды жизни потенциал человека работает по-разному. Это и учитывает моя методика. Она позволяет раскрывать потенциал и ставить цели относительно сегодняшнего состояния и возможностей энергосистемы человека. Не прыгать выше головы, а жить комфортно и качественно в зависимости от возможностей. Многие люди сейчас выгорают именно потому, что пытаются жить не своими целями, обманывая себя иллюзиями и не обращая внимания на внутренние потребности. Выбирая не тех людей, не ту работу, не ту жизнь.

Мистика. Загадка. CCO.

Потеряшки и предприниматели

Сегодня собеседница уже не сомневается в своих силах и работает с клиентами не только из России, но и других стран. «Своих» — из Алтайского края — совсем немного. Сеансы проходят онлайн, в формате звонка.

«Некоторые мои коллеги работают с помощью голосовых сообщений. Мне это не подходит. Энергетика совсем не та и информации меньше», — объясняет нумеролог.

Спикер рассказывает, что к ней за расчетом обращаются бизнесмены, чтобы в сложные профессиональные моменты принять верное решение: «Это люди, готовые платить за результат. Им точно нужно знать, какой шаг сделать и что за ним последует».

Мужчина. Костюм. Галстук СС0

Вторая категория — потеряшки. Но не те, кто заблудился в лесу, а запутался в самом себе. Они говорят: «Я в тупике. Не знаю, как быть дальше».

Татьяна Соломонова,

нумеролог:

Есть такое понятие — точка роста. Это кризис, связанный со сменой энерогосистемы человека. В такие моменты происходят масштабные перемены: развод, свадьба, новая работа. Если отслеживать такие периоды, то можно прогнозировать свою жизнь. Понимать, когда нужно остановиться, а когда ускориться.

Магия , ритуал , экстрасенс. CC0

Первая консультация длится около полутора часов, чтобы человек, который впервые познакомился с нумерологией, мог задать мастеру все вопросы. Поделиться эмоциями.

Но рассказать все за одну беседу невозможно. Поэтому клиенты возвращаются снова, чтобы разобрать новые темы: отношения с партнером, детьми, самим собой. Как показывает практика, достаточно 2−3 сеансов в год.

Также специалист, как утверждает Татьяна Соломонова, способен поведать клиенту о болезнях, которые могут возникнуть у него или его близких.

Тогда появляется возможность предотвратить недуг. То же самое с авариями и несчастными случаями. Кроме того, можно «увидеть» в судьбе женщины беременность и рассказать о будущем ребенке.

Беременность. CC0

Важно отметить, что нумеролог, как подчеркивает героиня, сочетает в себе не только необычные эзотерические, но «стандартные» психологические знания. Это позволяет мастеру иметь все инструменты для «выкапывания» человеческих проблем.

Что касается ценовой политики, тут все зависит от самооценки эзотерика. Чем больше опыт и выше уровень знаний, по мнению самого профи, тем выше цена за один сеанс.

Поначалу консультация у Татьяны Соломоновой стоила тысячу рублей, сейчас — от 6 тыс. рублей и выше.

Женщина понимает, что такую сумму осилит не каждый. Причем, не только в Алтайском крае.

Деньги. Фото из открытых источников.

Значит, поток клиентов будет не столь стремительным и энергозатратным. Сейчас нумеролог проводит не больше 15 бесед в месяц.

Татьяна Соломонова,

нумеролог:

Любой помогающий специалист знает, что невозможно работать с людьми, когда нет внутренних сил и голова занята собственными проблемами. Поэтому я сама регулярно работаю с психологом. Чтобы не проецировать свои «заморочки» на людей.

Любопытные критики

Интересно, что скептики не обделяют вниманием эзотериков. Подобные сеансы становятся ценным опытом как для мастера, так и для клиента.

Магический шар , экстрасенс. СС0

Татьяна Соломонова,

нумеролог:

Такие люди хотят попробовать. Они внимательно слушают, не провоцируют, не перебивают. Но могут сказать, что не так. На первых порах это очень выбивало меня из колеи и травмировало. Но со временем я набралась наглости и сама стала спрашивать, что мне доработать. Скептики отлично указывают на слабые места, поэтому я обязательно обращаю внимание на критику. Но при этом научилась отличать конструктивные замечания от личной неприязни. Некоторые до сих пор думают, что я руками над головой повожу и что-то нагадаю.

Мистика. Загадка. CCO.

Лидер , купец и разведчик

Что рассказала нумеролог Татьяна Соломонова корреспонденту altapress.ru Анне Кабановой о ней самой

Нужно уточнить, что я скептик. И копаться в себе разрешаю только психологу. Но чего не сделаешь ради читателей! Итак, специалист попросила меня назвать дату рождения, фамилию (обязательно девичью), имя и отчество.

Дальше нужно сказать хотя бы примерное время появления на свет. В моем случае приблизительнее некуда — первая половина дня.

— Начну с ваших достоинств. В прошлой жизни вы были торговцем, имели дело с деньгами (хорошее начало). На нынешнем этапе вам хочется делать накопления, вложения (а кому не хочется?).

У вас есть предпринимательская жилка, которую я советую развивать.

Деньги. Финансы. pexels.com

Еще запомните, 2034 год — ваша точка роста. Тогда вы сможете расширить свою зону ответственности и влияния. В 2034 году вы будете много работать и много получать. Даже если останетесь в журналистике, будете при месте.

У вас сильные лидерские качества, стремитесь быть первой. Но при этом вы разведчик — все изучаете и берете тему, на которую еще никто не писал (о, да!).

Вы очень эмоциональная, даже реактивная (тут не поспоришь). Поэтому вам нужно обязательно заниматься спортом и направлять куда-то энергию (теперь понятно, почему я так обожаю физические нагрузки).

Спортивная девушка. Фитнес. СС0

По отношению к другим людям терпеливы и добры, легко прощаете окружающим ошибки, отпускаете плохое (все так, злиться долго не умею).

2022 год станет для вас промежуточной точкой роста. Периодом проработки отношений с окружающими.

Прежде всего, на работе: коллеги, начальство, герои и так далее. Этот процесс уже начался, но пока не столь активно. Ближе к осени вы ощутите его сильнее (любопытно, осенью расскажу, что из этого вышло).

Перемены. СС0

От хобби — к делу жизни

Эзотерическая история нашей следующей героини началась похожим образом — тоже юный возраст, тоже книга…

Кристина Бевнева,

нумеролог:

Я начинала с книг по нумерологии. Они помогли мне глубже познать себя, своих близких. Дальше проходила разные курсы, марафоны у профессионалов. Параллельно работала на руководящей должности, но эзотерику никогда не бросала.

В конце концов, дама оставила «обычную» работу в пользу «мистического» хобби и полностью погрузилась в него. Кристина говорит, что охватила почти все методы нумерологии. А «почти» только потому, что все знать невозможно.

Собеседница убеждена, что нумерология тесно связана с картами таро, рунами и другими инструментами познания.

Уточняет, что наиболее близка ей таро-нумерология. Поскольку именно она позволяет получить максимум информации о человеке. Рассказать, а не угадать.

Нумеролог Кристина Бевнева. Предоставлено altapress.ru.

Так, эзотерик сделала свою страницу в Instagram не альбомом с фотографиями, а мистическим уголком. И клиенты пошли.

Кристина Бевнева,

нумеролог:

Родные меня сразу поддержали, рассказали своим знакомым. Я делала для них прогнозы и анализы. Например, говорила, что нужно развиваться в конкретной сфере. Некоторые прислушались. И начали получать удовольствие и деньги. Но без соцсетей я бы не привлекла аудиторию и не набрала клиентскую базу. Если тебя нет в интернете, люди о тебе просто не знают.

Нумеролог Кристина Бевнева. Предоставлено altapress.ru.

Пример с поиском идеальной карьеры стал для Кристины судьбоносным. Теперь самый частый запрос, с которым к ней обращаются: «В какой сфере я заработаю максимальное количество денег легко?»

Мастер считает, что для ответа на него и в целом определения дальнейшего вектора развития достаточно одного сеанса. Он продлится полтора часа и обойдется в 2 тыс. рублей.

Всего в неделю женщина принимает до трех любителей заглянуть внутрь себя и в будущее.

Гадание на картах Таро. Фото предоставлено ООО «Фикси»

При желании онлайн- или оффлайн-встречу можно повторить. Чтобы залатать другую дыру в душе.

«Ошибок в предсказании быть не может, — считает Бевнева, — так как нумеролог использует определенную схему расчетов. Другой вопрос, если сам человек не желает верить в то, что ему говорят».

Плюс не стоит забывать о том, что окружающая среда и люди влияют на каждого из нас. По этим причинам стопроцентного исполнения прогноза можно не дождаться.

Гадание на картах Таро. Фото предоставлено ООО «Фикси»

Жажда мистики

Кристина Бевнева отмечает, что наиболее востребованы услуги нумеролога у людей в возрасте от 25 до 45 лет. Поскольку это период мощного личностного роста.

Чаще на консультацию приходят женщины, а не мужчины. Хотя и представители сильного пола не такие уж редкие гости в кабинете эзотерика.

Также спикеры сходятся во мнении о том, что в последние несколько лет интерес к мистическим практикам среди жителей Алтайского края и России в целом сильно возрос. А скептиков становится все меньше.

Часы , кольцо. CC0

Верховная жрица с добрым сердцем

Что рассказала нумеролог Кристина Бевнева корреспонденту altapress.ru Анне Кабановой о ней самой

Второй эксперт тоже спросила у меня дату рождения и уточнила, что использует для работы карты Таро, самые важные из них — старшие арканы (козыри). Разбор пришел мне в мессенджер в виде голосового сообщения.

— Здесь мы видим два главных аркана вашей жизни — башня и верховная жрица. Сейчас посмотрим, что это значит.

Вы очень энергичны, способны быть лидером. Быстро трансформируете мировоззрение и меняетесь внутренне.

Отличаетесь добрым сердцем. У вас всегда море идей. Вы способны постоянно открывать себе и окружающим что-то новое (а как же иначе). Работаете с большим количеством информации (очевидное и невероятное).

Работа. Компьютер. СС0

Крайне эмоциональны. Иногда даже на ровном месте. Поэтому, чтобы оставаться в равновесии, стоит работать с психологом (слушаюсь). От проблем обычно не уходите. А если и пытаетесь увильнуть, это выходит вам боком (да уж, вляпаться я умею).

Рутинная работа точно не для вас. Она только вгонит в лень и апатию. А вы в таких состояниях оставаться не любите. Поэтому вам нужна профессия с постоянной сменой декораций и элементами риска. Журналистика тоже хорошо подходит (хух, я не ошиблась).

Но вместо нее могли быть: спасатель, полицейский, психолог (возможно, перинатальный). Все специальности, в которых есть чем пощекотать себе нервы, находиться в азарте и драйве.

Улыбка. Радость. pixabay.com.

На вопрос про будущее таро-нумеролог ответила, что, согласно ее концепции, каждый человек формирует его сам. Поэтому можно получить только общие рекомендации.

— В 2022 году вам нужно следить за своим здоровьем, телом. Есть риск небольших травм (спасибо, что небольших).

А вообще, нынешний год трансформационный для вас. Будет много инсайтов, осознаний (заманчиво, увидим).

Что касается прошлой жизни, вы точно были подневольным человеком, подчинялись кому-то. Хотя, могли идти своим путем, однако не сделали этого.

Поддержка. Психологическая помощь. unsplash.com.

Сейчас тоже предпочитаете находится под чьим-то крылом и защитой, но при этом совершенно не терпите давления. В противном случае, начинаете сопротивляться и закрываться в себе (как это похоже на меня).