Нью-Йорк начал уходить под воду

Причина - вес небоскребов, пишет klops.ru.

В городе около миллиона зданий, которые весят порядка 770 млн тонн. Из-за такой нагрузки Нью-Йорк проседает на 1-2 миллиметра в год. Цифра не большая. Но ситуация делает город уязвимым перед стихийными бедствиями — наводнениями.

Ранее сообщалось, что виллы и дворцы на берегу Босфора уйдут под воду. Из-за поднятия уровня Мраморного моря в будущем часть Стамбула уйдет под воду.

Уровень мирового океана повысится из-за таяния ледников.

Мраморное море поднимется как минимум на 50 см и затопит виллы на берегу Босфора, а также район Кадыкей. Для защиты дворцов необходимо возвести стены.