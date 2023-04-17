Виллы и дворцы на берегу Босфора уйдут под воду

Уровень мирового океана повысится из-за таяния ледников.

Мраморное море поднимется как минимум на 50 см и затопит виллы на берегу Босфора, а также район Кадыкей, указывает Газета.Ru.

Для защиты дворцов необходимо возвести стены.

Между тем климат на Алтае может измениться из-за таянья ледника Актру. Он потерял четверть массы за последние 60 лет. Это может привести к изменению климата и природным катаклизмам. Больше всего «похудел» Левый Актру за XX и XXI века. Порядка 40% от общей потери массы приходится на последние два десятилетия.

Таянье ледников сигнализирует об изменении климата в регионе. Это может привести к изменениям в гидрологическом цикле высокогорий. Что, в свою очередь, увеличит риски для посещения района Актру туристами.

В более глобальном масштабе таянье ледников приводит к повышению уровня мирового океана, изменению температуры воды и концентрации соли в морях.