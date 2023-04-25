25 апреля
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Жизнь

Стало известно, где в Турции произойдет новое мощное землетрясение

Группа ученых изучила область разлома землетрясения магнитудой 7,8, которое потрясло Турцию и Сирию 6 февраля.

Землетрясение.
Землетрясение.
visualhunt.com

Исследования проводились с помощью дистанционного зондирования Земли, пишет mail.ru.

Часть разлома осталась заблокированной, следует из данных. И геофизики отметили там сейсмическую активность, связанную с предыдущим мощным землетрясением.

Соответственно, плита может сдвинуться в любое время и вызвать еще одно землетрясение магнитудой 6,8. Как минимум.

Ранее профессор назвал популярные зарубежные курорты, на которые обрушатся подземные толчки. Новый прогноз о вероятных землетрясениях в Турции озвучил профессор Наси Герюр.

Зоной риска ученый назвал Стамбул — магнитуда землетрясения, по словам эксперта, составит минимум 7.2 и максимум 7.6. Это катастрофично. Туристические провинции Турции — Измир, Мугла и Анталия — также включены в список провинций, где прогнозируются мощные подземные толчки. Эти территории — популярны у туристов. Зона подземного напряжения угрожает и Кипру.

Между тем внезапно отступило от берега на 15−25 метров Мраморное море в районе города-миллионника. Ранее сообщалось, что более 300 зданий могут обрушиться моментально при землетрясении в Стамбуле.

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