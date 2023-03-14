Профессор назвал популярные зарубежные курорты, на которые обрушатся землетрясения

Разрушительные землетрясения в Турции заставило ученых активнее искать предпосылки подземных толчков и стараться заблаговременно их предсказывать, пишет «Турпром».

Новый прогноз о вероятных землетрясениях в Турции озвучил профессор Наси Герюр.

Зоной риска ученый назвал Стамбул — магнитуда землетрясения, по словам эксперта, составит минимум 7.2 и максимум 7.6. Это катастрофично. Туристические провинции Турции — Измир, Мугла и Анталия — также включены в список провинций, где прогнозируются мощные подземные толчки. Эти территории — популярны у туристов.

Зона подземного напряжения угрожает и Кипру.

Между тем внезапно отступило от берега на 15−25 метров Мраморное море в районе города-миллионника.

Ранее сообщалось, что более 300 зданий могут обрушиться моментально при землетрясении в Стамбуле.

Прогноз

До 2030 года в Стамбуле ожидается землетрясение магнитудой 7,5−7,7. Прогнозируемое количество жертв может составить от 70 до 90 тыс. человек, более 1 млн человек могут остаться без крова.

Ранее землетрясения в Турции спрогнозировал российский сейсмолог.