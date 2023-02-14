Внезапно отступило от берега на 15−25 метров Мраморное море в районе Стамбула

В районе Стамбула внезапно на 15 метров отступило от берега Мраморное море, сообщает РБК.

Также море отошло от берегов на 25 метров в районе городов Алтынова и Текирдаг, пишут турецкие СМИ. Отступившая вода обнажила скалы.

Как пояснили в обсерватории, это явление не связано с сейсмической активностью в Турции, указывает bfm.ru. Оно вызвано перепадами давления.

Между тем разлом шириной более 200 метров образовался после землетрясения в Турции. На оливковом поле образовалась огромная трещина, которая тянется на несколько километров, шириной до 200 метров и глубиной 30 метров. По прогнозам сейсмологов, трещина в любой момент может стать еще шире, протяженнее или сомкнуться.

Танцующие плиты

По мнению экспертов, новые разломы не появятся. Дело в том, что плиты будут друг возле друга «танцевать», чтобы притереться. И со временем равновесие должно восстановиться.

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