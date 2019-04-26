Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 апреля 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Ученые раскрыли тайну гигантской полыньи в Антарктиде

Исследователи раскрыли тайну возникновения громадной полыньи среди льдов в Антарктиде. Это удалось сделать спустя 40 лет после ее обнаружения.

Пингвины в Антарктиде.
Пингвины в Антарктиде.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Полынью Мод-Райз заметили в центре ледяного покрова в море Лазарева в Антарктиде. Исследователи недоумевали — как это явление могло произойти в самые холодные зимние месяцы Антарктиды, когда лед был самым толстым.

Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа. И обнаружили, что циклоны и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях. Это и приводит к возникновению полыньи, пишет mail.ru.

На момент открытия площадь полыньи составляла приблизительно 9500 квадратных километров и выросла более чем на 740 процентов — до 800 тыс. квадратных километров — в течение месяца.

В конечном итоге полынья слилась с открытым океаном, как только лед начал отступать в начале антарктических летних месяцев.

Первый раз такое явление заметили только в 1970-х годах, когда спутниковые наблюдения стали более широко использоваться. С тех пор ученые не могли найти достойного объяснения этим событиям.

«После открытия полынья работает как окно между океаном и атмосферой, передавая огромное количество энергии между ними в течение зимы, — сказала Диана Фрэнсис, один из авторов исследования.

Полыньи способны влиять на климат в региональном и глобальном масштабе, изменяя океаническую циркуляцию, пишет Индикатор.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде с помощью миноискателя нашли 36 метеоритов, а также обнаружили самый мощный и самый опасный вулкан на Земле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость