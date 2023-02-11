500 атомных бомб, изменение ландшафта: эксперт отреагировал на сообщения о гигантском разломе после землетрясения

На оливковом поле образовалась огромная трещина, которая тянется на несколько километров, шириной до 200 метров и глубиной 30 метров, пишет bfm.ru.

Прогноз и явление

По прогнозам сейсмологов, трещина в любой момент может стать еще шире, протяженнее или сомкнуться.

Эквивалент

Землетрясение с точки зрения последствий можно сравнить со взрывом 500 ядерных бомб. Об этом заявили представители турецких властей.

Комментарий

По мнению ведущего научного сотрудника Института физики Земли РАН Александра Жигалина, разлом идет по плитам, глубина его большая. Между плитами обязательно той или иной ширины есть промежуток, пространство, в пределах которого все это изменяется. Ученый считает — плиты ищут себе новое, устойчивое положение.

Танцующие плиты

Также эксперт сказал, что новые разломы не появятся. Дело в том, что плиты будут друг возле друга «танцевать», чтобы притереться. И со временем равновесие должно восстановиться.

Миграция

Необходимо следить за афтершоками после землетрясения в Турции и посмотреть, какова будет миграция подземных толчков, уверен ведущий исследователь Национального института геофизики и вулканологии и Национального центра исследований Гуидо Вентура.

Волна по всей планете

Мощное землетрясение в Турции, за которым последовало более 300 афтершоков, буквально «опоясало» всю планету. Подземные толчки также зафиксировали около Тайваня, в северо-западной части штата Нью-Йорк и возле Курильских островов (магнитудой 5,8 в Тихом океане).

Земля колебалась в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии и в российском городе-курорте Сочи. Сейсмологи зафиксировали незначительные колебания в Гренландии и Дании.

Цифры катастрофы

В Турции жертвами стали свыше 20 тыс. человек, пострадали более 80 тыс. <Данные постоянно обновляются>

Между тем ученый предсказал рост числа землетрясений в ближайшие несколько лет. Но невозможно сказать, где произойдет наиболее сильное из них.