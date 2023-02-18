Более 300 зданий могут обрушиться моментально при землетрясении в Стамбуле

В Стамбуле не менее 318 зданий, в которых проживают порядка 10 тысяч человек, находятся в зоне моментального обрушения при землетрясении, пишет РИА Новости .

Еще 1525 зданий относятся к категории высокого риска.

Местные власти с 2019 года совместно со Стамбульским техническим университетом разработали и запустили программу добровольной и бесплатной оценки домов в городе. Это позволяет за 90 дней выявить риск обрушения, указывает bfm.ru.

После землетрясения 6 февраля получено почти 40 тыс. запросов — среди них с требованием срочно проверить здание.

Прогноз

До 2030 года в Стамбуле ожидается землетрясение магнитудой 7,5−7,7. Прогнозируемое количество жертв может составить от 70 до 90 тыс. человек, более 1 млн человек могут остаться без крова.

Ранее землетрясения в Стамбуле спрогнозировал российский сейсмолог.

Между тем при разрушительном землетрясении в Турции и Сирии произошел сдвиг Аравийской тектонической плиты. О сдвиге плиты на три метра заявил итальянский геофизик. Сейсмолог Анна Люсина заявила — сдвиг может привести к новым подземным толчкам.

Причем территория, где могут произойти мощные сейсмособытия, довольно обширная.

При этом не обрушился ни один дом в городе рядом с эпицентром землетрясения в Турции.