«Нюхните тапочки»: в новосибирскую колонию пытались передать наркотики в домашней обуви

Вещество белого цвета передали в полицию для более точной экспертизы.
«При досмотре передачи на имя одного из осужденных, отбывающего наказание в исправительной колонии № 13, в подошве обуви обнаружено 40 грамм порошкообразного вещества», — рассказали в ведомстве.
В службе отмечают, что для досмотра посылок и передач в ИК-13 применяют портативный ионно-дрейфовый детектор.
Судя по фото, тапочки распороли, вложили пакетики с веществом и зашили.
Сейчас с отправителем и получателем работают сотрудники полиции.
Напомним, ранее в Новосибирске задержали уроженца Бийска, который по случаю майских праздников продавал наркотики в георгиевской ленте.