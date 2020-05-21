«Нюхните тапочки»: в новосибирскую колонию пытались передать наркотики в домашней обуви

В Новосибирской области пресекли оригинальную попытку доставки наркотического средства в ИК-13, сообщает региональная ФСИН.

Наркотики в тапочках пытались передать в новосибирскую колонию.

Вещество белого цвета передали в полицию для более точной экспертизы.

«При досмотре передачи на имя одного из осужденных, отбывающего наказание в исправительной колонии № 13, в подошве обуви обнаружено 40 грамм порошкообразного вещества», — рассказали в ведомстве.

Наркотики в тапочках пытались передать в новосибирскую колонию. 54.fsin.su.

В службе отмечают, что для досмотра посылок и передач в ИК-13 применяют портативный ионно-дрейфовый детектор.

Судя по фото, тапочки распороли, вложили пакетики с веществом и зашили.

Сейчас с отправителем и получателем работают сотрудники полиции.

Напомним, ранее в Новосибирске задержали уроженца Бийска, который по случаю майских праздников продавал наркотики в георгиевской ленте.