О 175-часовом лютом кошмаре эксперты предупредили сибиряков

Синоптики предупредили о новом климатическом кошмаре, который начнется во многих регионах уже 13 апреля, пишет PRIMPRESS.

Погода изменится резко и неожиданно для людей и сразу в нескольких крупных регионах. Переломной точкой должно стать 14 апреля, но первые изменения начнут давать о себе знать уже вечером 13 апреля.

Так, в Екатеринбурге температура упадет сразу на 16 градусов, а ночью показатели на приборах рухнут до минус семи градусов. И такая погода продлится в «опорном крае державы» продлится 175 часов подряд.

Мощный обвал холода затронет регионы Сибири — в Новосибирске резкое похолодание придет 15 апреля. Днем температура опустится до минус трех градусов, а по ночам будет уже до минус восьми. На следующей неделе сюда придут 10-градусные морозы, снегопады, мокрый снег и град. Подобный кошмар тоже продлится как минимум неделю.

А в Алтайском крае с 13 по 15 апреля обещают похолодание, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае 15 апреля

Ночью температура -3 до 2 градусов, по югу местами до 7 градусов. Температура днем составит от -2 до -7 градусов, по югу местами поднимется до 3 градусов.

Ветер северо-восточный, 5−10 м/с, местами порывы до 20 м/с.

На большей части территории небольшие, по югу местами умеренные осадки в виде мокрого снега, снега, по югу с дождем. В утренние часы на дорогах местами гололедица.

Между тем зима уже вернулась на Алтай — Телецкое озеро засыпало снегом. Несмотря на снегопад, озеро продолжает освобождаться от ледяных оков.

Ранее сообщалось, что климат на Алтае может измениться из-за таянья ледника.