О чем нужно помнить в Иверскую - приметы и традиции

Традиции Иверской

Иверскую не зря прозвали еще Банным обиходьем. В этот день наводили порядок в бане — чистили печь, мыли тазики и ковишики для воды, заменяли сгнившие доски и лавки.

А после баню жарко топили и настаивали целебные травы. Это улучшало здоровье и прогоняли банника — злого духа. Он мог облить кипятком и бросить раскаленным камнем.

Чтобы задобрить злого духа, ему оставляли кусочек мыла, в кадушках немного воды, а в углу — веник.

Баня. CCO.

Что нельзя делать 26 октября?

Нельзя заходить в баню, не сняв нательный крест — иначе Банник разозлится и начнет строить козни.

Запрещено, находясь в бане, употреблять спиртное — следует заняться очищением тела и души.

Не стоит оставлять драгоценные вещи без присмотра — а то их украдут.

Не рекомендуется рассказывать о своих планах, особенно в бане — злой дух помешает их осуществлению.

Баня. CCO.

Приметы Банного обиходья