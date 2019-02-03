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Жизнь

О чем пел и что написал в Twitter рэпер Децл в последний день своей жизни

Стало известно, что перед смертью Децл (Кирилл Толмацкий) выступал в Ижевске на дне рождения местного автодилера Никиты Пантюхина, сообщил сайт 360.ru.

Свечи. Память
Свечи. Память
СС0

Пользователи опубликовали в соцсетях видео из кафе Posh Lounge, где проходил концерт. На кадрах рэпер, в числе прочего, исполняет один из своих хитов — песню «Вечеринка».

Последняя запись, которую Кирилл Толмацкий сделал в своем Twitter была посвящена красоте природы на дороге между Пермью и Ижевском. «Пермь — Ижевск. Живописные пейзажи России…», — написал он.

После сообщения о смерти Децла поклонники начали массово оставлять поминальные комментарии к этой записи. Многие из них пишут, что известие о смерти исполнителя стало для них шоком. «Горжусь, что став знаменитым так рано, ты остался человеком», — написал один из фанатов.

Напомним, Децл умер 2 февраля после концерта. Предварительная причина смерти — остановка сердца. Рэперу было 35 лет. У него осталась жена и 14-летний сын.

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